Bursa'dan acı haber: Orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

BAKAN URALOĞLU: AYAĞI ALÇIDAYDI, ISRARLA 'GELEYİM' DEMİŞ

Şaşkın'ın ölümüne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama geldi. Şaşkın'ın Orhaneli’ndeki yangına ayağı alçılı olmasına rağmen gönüllü olarak müdahale ederken şehit olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kendisi ayağını kırmıştı, ayağı alçıdaydı. Buna rağmen, yangına müdahale eden arkadaşlarına ısrarla 'Ben de sizinle geleyim' demiş. Yangına bölgesine yaklaştığında kalp krizi geçiriyor. Hemen hastaneye kaldırılıyor ama maalesef tüm müdahalelere rağmen kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok hassas, görevine bağlı bir kardeşimizdi. O haliyle orada olmak, arkadaşlarına hem moral hem psikolojik destek vermek istemiş. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyorum" şeklinde konuştu.