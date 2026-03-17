Bursa Gemlik'te silahlı saldırı: 3 kişi yaralı

17.03.2026 17:27:00
Güncellenme:
DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Aktaş ile bu sırada bölgede bulunan kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuk yaralandı. Olaya ilişkin Aktaş’ın kayınbiraderi Dursun B.O. (27) gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Aktaş, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, Aktaş ile olay yerinde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen kadın seyyar satıcı ile yolda yürüyen çocuğa isabet etti.

Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi gören Süleyman Aktaş, ilk ifadesinde kendisini yaralayanın kayınbiraderi Dursun B.O. olduğunu iddia etti. Aktaş’ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Dursun B.O.’yı yakalayıp gözaltına aldı. 

Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor! Güvenlik analisti Burak Yıldırım, toplumda adalet mekanizmasının kurumsal bir yapıyla tesis edilebileceğine dair inancın zayıfladığına, devlete güvenin azaldığını ve özellikle ruhsatsız silah ediniminin önüne geçilemediğine vurgu yaptı.
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış Cumhuriyet başsavcılıklarının verilerine göre; ruhsatsız silah taşıma dosyaları son dört yılda 2,5 kat arttı. 2024 yılında ruhsatsız silah nedeniyle açılan dosya sayısı 137 bini geçti, on binlerce kamu davası açıldı.
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek Her geçen gün artan kadına şiddet, bireysel silahlanmanın boyutlarını da gözler önüne seriyor.