Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2025’in ilk beş ayında katledilen 117 kadının 65’i ateşli silahlarla öldürüldü. Kadın cinayeti verilerinde, ateşli silahlarla öldürülme oranının düzenli olarak ilk sıralarda yer alması ise dikkat çekiyor. Uzmanlar, şüphelilerin ve silahlanmanın takiplerinin dikkatli yapılması gerektiğine vurgu yaparken hukuki düzenlemelerin de güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Çağla Gül Bulut, Türkiye’de de bireysel silahlanmanın ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek, “Bireysel silahlanmanın önüne geçebilmek için yalnızca ruhsatlı silahların takibi yetmez, aynı zamanda ruhsatsız ve kaçak silahların edinilmesini kolaylaştıran tüm dijital ve fiziksel kanalların sıkı şekilde denetlenmesi gerekir.

Özellikle yaşadığımız dijital çağda, bugün hemen her şeye internet üzerinden ulaşıyoruz. Dolayısıyla internet siteleri, arama motorları, sosyal medya platformları ve özellikle Telegram gibi haberleşme uygulamaları üzerinden silah temin etmeye dönük içeriklerin önlenmesi için hem teknolojik altyapı geliştirilmeli hem de hukuki düzenlemeler güncellenmeli” ifadelerini kullandı.