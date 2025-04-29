Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:57

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:57

Türkiye’de bireysel silahlanma, giderek büyüyen bir güvenlik sorunu haline geldi. İnternet üzerinden ve taksitle silah satışlarının yaygınlaşması, bireysel silahlanmanın çocuk yaşlara kadar inmesine yol açtı. Bu artış, ülkenin dört bir yanından silahlı saldırı ve cinayet haberlerinin gelmesine neden oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; bireysel silahlanmadaki çarpıcı yükselişe karşı ise iktidarın sessizliği sürüyor.

AÇILAN DOSYA SAYISI 2024'TE ARTTI

Cumhuriyet başsavcılıklarının verileri, Türkiye’de bireysel silahlanmanın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Buna göre, 2020 yılında 54 bin 198 olan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” kapsamında açılan dosya sayısı, 2024 yılı sonunda 140 bine dayandı.

Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik açılan dosya sayıları yıllara göre şöyle sıralandı:

2020: 54 bin 198

2021: 84 bin 519

2022: 122 bin 807

2023: 124 bin 500

2024: 137 bin 617

ON BİNLERCE KAMU DAVASI

2024 yılında ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle soruşturma açılan 137 bin 617 kişiden 65 bin 660’ı hakkında kamu davası açıldı. 44 bin 42 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.