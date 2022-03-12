Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!
- 'Onların zamlarından kafamız durdu'
- İstanbul kara teslim oldu: Yağışlar ne kadar sürecek?
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
- Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor
- AKP'li yurttaşın 'ekonomi' sorusuna yanıtı gündem oldu
- Yurt davası 14 yıldır sonuçlanmadı
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- THY 180 seferini iptal etti
En Çok Okunan Haberler
- Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
- Ankara’da ulaşıma zam
- Aşkın Nur Yengi’nin acı günü
- 'Hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor'
- İstanbul'da kritik gün: En yoğun kar yağışı bekleniyor!
- Kiev’e saldırmaya hazırlanan Rus tankları imha edildi
- Deutsche Bank Rusya'dan çekilme kararı aldı
- THY 407 uçuşu iptal etti!
- Hindistan yanlışlıkla Pakistan’a füze fırlattı
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!