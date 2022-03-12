Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre bazı seferler iptal edildi.
İptali gerçekleşen seferler şu şekilde;
"Saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),
15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya),
17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)"
Aynı gerekçeyle öğleden önceki seferler de gerçekleştirilememişti.
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