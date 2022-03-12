Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

12 Mart 2022 Cumartesi, 13:50

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre bazı seferler iptal edildi.

İptali gerçekleşen seferler şu şekilde;

"Saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),

15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya),

17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)"

Aynı gerekçeyle öğleden önceki seferler de gerçekleştirilememişti.