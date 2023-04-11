Gaziantep'te polis memurunun öldüğü 'çöp atma' kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:46

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:49

Gaziantep'te, iki aile arasında "çöp atma" nedeniyle çıkan silahlı kavgada polis memuru Mehmet Ali Kuş'un (35) ölümüyle ilgili soruşturmada Mehmet Ali Çekiç (69) ile oğlu Orhan Çekiç (40) tutuklandı.

POLİS MEMURUNUN KARDEŞİNİ DARBETTİLER!

Edinilen bilgiye göre, olay, 4 Nisan gecesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve daha önceden de aralarında 'çöp atma' meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Kuş ve Çekiç ailesi üyeleri arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen tartışmada Çekiç Ailesi'nin üyeleri, polis memurunun kardeşini sopalarla darbetti.

Olayı öğrenen Mehmet Ali Kuş, polis olduğunu belirterek havaya uyarı ateşi açtı. Devam eden kavgada Ali Çekiç (23), polis memurunun elinden almaya çalıştığı sırada silahın ateş almasıyla yaralandı.

Olayı gören Ali Çekiç'in dedesi Mehmet Ali ile oğulları Orhan, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç, av tüfeği ile ateş açmaya başladı. Saçmaların isabet ettiği polis memuru Mehmet Ali Kuş, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden polis memurunun silahını almaya çalışırken yaralanan Ali Çekiç ise, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kavga sırasında av tüfeği ile polise ateş ettiği belirlenen Mehmet Ali Çekiç ile oğulları Orhan, Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba Mehmet Ali ile oğlu Orhan Çekiç "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Mehmet, Hasan ve Hüseyin Çekiç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.