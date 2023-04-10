CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan 'liste kavgası' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:54

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:47

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV'de milletvekili aday listelerine ve bu sürece ilişkin soruları yanıtladı.

Siyasi partiler tarafından dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen milletvekili aday listelerinin hazırlanırken kavga çıktığı iddialarına yanıt veren Salıcı, ''Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı. Saray medyası böyle şeylerin olmasını istiyor. Bizim aramızda tartışma ve konuşma olur. CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı. Bunu söyleyenler kulis bilgisi yazmasınlar isim versinler. Biz de dava açalım" ifadelerini kullandı.

"DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

İttifak partilerinin dışındaki partilerle görüşme yaptıklarını ifade eden Salıcı, düzen değişikliği yapacaklarını vurguladı.

"Bu ana iddia Saadet Partisi ile CHP'yi yan yana getiriyor. Bu ana iddia İYİ Parti ile Demokrat Parti'yi yan yana getiriyor. Bu yan yana gelişi bütünlüklü hale getirdiler" ifadelerine yer veren Salıcı, "Bizim listemizden başka partilerden arkadaşların giriyor olması bu ittifakın nasıl sağlamlaştığını gösteriyor" diye konuştu.

"TEPKİLER OLDU, OLACAKTIR"

Salıcı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in adaylığının parti içinde sıkıntı yarattığı iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık. İş birliği konusunda prensip kararı alındı. Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız."