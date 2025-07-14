Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa’nın telefon kodu kaç? Bursa’nın alan kodu kaç?

Bursa’nın telefon kodu kaç? Bursa’nın alan kodu kaç?

14.07.2025 16:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bursa’nın telefon kodu kaç? Bursa’nın alan kodu kaç?

Marmara Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden biri olan Bursa, hem tarihi hem de ekonomik açıdan Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biridir. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan şehir, Uludağ’dan Yeşil Türbe’ye uzanan zengin kültürel mirasıyla tanınır. Sanayi, tarım ve turizmdeki güçlü konumuyla dikkat çeken Bursa’da, telefonla iletişimde şehre özgü bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Bursa’nın telefon kodu kaç? Bursa’nın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Bursa en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Bursa'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Bursa’nın telefon kodu kaç? Bursa’nın alan kodu kaç?

BURSA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Bursa iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0224’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Bursa için bu kod 224 olarak belirlenmiştir.

BURSA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

İlgili Konular: #Bursa #kod #telefon kodu