Bursa Şehir Hastanesi’ndeki vurgunda yeni operasyon: Ameliyathane çalışanı 3 kişi gözaltına alındı
Bursa Şehir Hastanesi’nde yaşanan tıbbi malzeme vurgunu ile ilgili yapılan operasyonun ikinci perdesinde ameliyathane çalışanı 3 kişi KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, geçen sene Mayıs ayında Bursa Şehir Hastanesi ameliyathanesinde yaşanan tıbbi malzeme vurgunu ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikinci bir operasyona başlayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı hastanede ameliyathane çalışanı olan 3 kişiyi gözaltına aldı.
KOM Şubeye getirilen şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkacak 3 ameliyathane çalışanının eksik veri girip ameliyathanede kullanılan ilaçların düşümünde oynama yaptıkları ve bu yolla devlet kurumunu zarara uğrattıkları, ayrıca özel hesaplarında para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.
Etiketler: #Şehir hastanesi #şehir hastaneleri
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