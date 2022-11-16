Bursa Valiliği ALES adayları için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu

Bursa Valiliği, 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

IHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:10
Bursa Valiliği ALES adayları için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu
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Bursa Valiliği, ALES adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/3) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 20 Kasım 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."


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