Bursa Valiliği duyurdu: LGS adayları dikkat!

Bursa Valiliği, LGS adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

İHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 14:54
Bursa Valiliği duyurdu: LGS adayları dikkat!
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Bursa Valiliği, 5 Haziran'da yapılacak LGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına (LGS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 04/06/2022 Cumartesi günü 08:00-17:00 saatleri arasında, 05/06/2022 Pazar günü 07:00-13:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 


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