Bursa Valiliği duyurdu: Yenişehir'deki yangın kontrol altına alındı

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 13.45'te ihbarı alınan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve diğer destek ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi amacıyla bölgedeki çalışmalara 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç katılmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ise yol durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Bursa-Yenişehir yönünün trafiğe açıldığını, Yenişehir-Bursa istikametinin ise kapalı olduğunu duyurmuştu.