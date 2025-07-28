Bursa yangını başlattığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

#SonDakika Bursa’da Harmancık yangınını başlattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.



Emniyet binası önünde toplanan halk, 'Bize verin onu' diyerek tepki gösterdi: pic.twitter.com/xCqMXLclEW — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 27, 2025

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 6 mahallenin boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili iddialar ve sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın gözaltına alındığı ihbarı üzerine Harmancıklılar polis merkezi önünde toplandı.

Vatandaşlar emniyet güçlerine, “Onu bize verin” diye seslendi.

Güvenlik güçleri soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.