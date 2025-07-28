Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa yangını başlattığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Bursa yangını başlattığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

28.07.2025 00:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bursa yangını başlattığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Bursa’da Harmancık yangınını başlattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Emniyet binası önünde toplanan halk, 'Bize verin onu' diyerek tepki gösterdi.

 

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 6 mahallenin boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili iddialar ve sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Şahsın gözaltına alındığı ihbarı üzerine Harmancıklılar polis merkezi önünde toplandı. 

Vatandaşlar emniyet güçlerine, “Onu bize verin” diye seslendi. 

Güvenlik güçleri soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

İlgili Konular: #Bursa #orman yangınları