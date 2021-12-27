Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun dezenfektanla yaktığı arkadaşı yaşamını yitirdi
Bursa'da ateşe verilip üzerine atılan dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.
Bursa’da 13 yaşında çocuğun şakalaşırken dezenfektan döküp ateşe verdiği 14 yaşındaki arkadaşı yaşamını yitirdi.
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bulunan bir parkta gerçekleşen olayda iddiaya göre 14 yaşındaki B. A. ile arkadaşı 13 yaşındaki İ. K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İ. K. yanlarındaki dezenfektan dolu şişeyi arkadaşı B. A.’nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.
Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan B. A., olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören B. A. 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. B. A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. B. A.'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.
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