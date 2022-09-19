Bursa'da 2 depoda korkutan yangın!
Bursa’da kömür ve odun depolama tesisinde bulunan iki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından çevredeki diğer odun depolarına sıçramadan söndürüldü. Tonlarca odun ve kömürün yandığı depolarda maddi hasar meydana geldi.
Merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi’nde 19 Eylül Pazartesi saat 06.00 sıralarında Ormanlar Caddesi’ndeki kömür ve odun depolama tesisinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Depoda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan diğer depoya sıçrarken, bölgeden dumanların çıktığını gören tyurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının diğer depolara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın diğer depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı olayda tonlarca odun ve kömür yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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