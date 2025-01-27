Bursa'da 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama: 'Uyarıcı depremdir'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:33

Güncelleme: 27.01.2025 - 14:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntı herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı ancak bölgede yaşayanlarda kısa süreli panik yarattı.

"BURSA FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALIYOR"

NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Bursa’nın içerisinden diri fay hattı geçen 24 il arasında yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor."

Bursa’nın tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldığını hatırlatan Tüysüz, şu bilgileri verdi:

"Bursa, geçmişte 7 büyüklüğüne yakın iki önemli deprem yaşamış bir bölge. Bu depremler, yangınlarla birleşerek ciddi hasarlar yaratmıştı. Bugünkü depremin olduğu fay, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak."

Tüysüz açıklamalarına şunları ekledi:

"Şu anlamda Bursa'ya uyarıcı olması lazım; içerisinden fay geçen bir ilimizdir. Bütün bu çalışmaların sonucu önlem almaya dayanıyor."