Bursa'da barajlar alarm veriyor: Su tasarrufu uyarısı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:49

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:50

Kış aylarında beklenen yağışların yaşanmaması, barajların doluluk oranlarını büyük ölçüde düşürdü. Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, Bursa'da kuraklık alarmına sebep oldu. Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0'a düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 24'e geriledi.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Türkiye geneli kuraklık haritalarını paylaşan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), durumun ciddi olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Standart Yağış İndeksi Metodu'na ve Normalin Yüzdesi Metodu'na göre 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık durumu. Durum çok ciddi. Su tasarrufuna ara vermeden devam etmeliyiz."

KURAKLIK HARİTASI KORKUTUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Standart Yağış İndeksi Metodu'na ve Normalin Yüzdesi Metodu'na göre, 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasında, Ege bölgesindeki 9 il dışında Türkiye'nin bütün illerinde aşırı kuraklık yaşandığı görülüyor. Uludağ'da kar kalınlığı 122 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise gündüz 1, gece eksi 9 derece olarak tahmin ediliyor.