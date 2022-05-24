Bursa'da bir erkek, bir kadını öldürdükten sonra intihar etti

Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren erkek aynı silahla yaşamına son verdi.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 23:27
Bursa'da bir erkek, bir kadını öldürdükten sonra intihar etti
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Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'ndeki bir sitenin yan tarafında bulunan boş alanda, E.Ç. (44) ile D.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada E.Ç. yanındaki tabancayla önce kadına ateş etti, ardından kendini vurdu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin soruşturması sürüyor.


Bursa Kadın tabanca

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