Bursa'da bir erkek, bir kadını öldürdükten sonra intihar etti
Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren erkek aynı silahla yaşamına son verdi.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'ndeki bir sitenin yan tarafında bulunan boş alanda, E.Ç. (44) ile D.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada E.Ç. yanındaki tabancayla önce kadına ateş etti, ardından kendini vurdu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin soruşturması sürüyor.
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