Bursa'da dehşet... Otomobilde başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti!
Yıldırım ilçesinde sokak üzerinde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında dehşet bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 2'nci Buluş Sokak üzerinde park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içinde hareketsiz duran bir kadını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, ateşli silahla başından vurulduğu anlaşılan kadının ağır yaralı olduğunu belirlendi. Kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adının Fatma Elif Kutlu (25) olduğu öğrenilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı.
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