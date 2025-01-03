Bursa'da dehşet... Otomobilde başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti!

Yıldırım ilçesinde sokak üzerinde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da dehşet... Otomobilde başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 08:34

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 2'nci Buluş Sokak üzerinde park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içinde hareketsiz duran bir kadını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, ateşli silahla başından vurulduğu anlaşılan kadının ağır yaralı olduğunu belirlendi. Kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adının Fatma Elif Kutlu (25) olduğu öğrenilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı.


Etiketler: #Bursa #Cinayet #Kadın #otomobil

İlgili Haberler

Van'da kadın cinayeti! 28 yaşındaki kadını önce darbetti, sonra boğazından bıçakladı!

Van'da kadın cinayeti! 28 yaşındaki kadını önce darbetti, sonra boğazından bıçakladı!
11 ayda en az 375 kadın katledildi, 233’ü şüpheli şekilde ölü bulundu

11 ayda en az 375 kadın katledildi, 233’ü şüpheli şekilde ölü bulundu
Antalya'daki erkek vahşetinde yeni gelişme: Boşandığı kadının üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer tutuklandı

Antalya'daki erkek vahşetinde yeni gelişme: Boşandığı kadının üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler