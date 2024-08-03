Bursa'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı...
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.05'de merkez üssü Bursa'nın Büyükorhan ilçesi olan Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Büyükorhan (Bursa)
Tarih:2024-08-03
Saat:05:05:35 TSİ
Enlem:39.83139 N
Boylam:28.75889 E
Derinlik:4.69 km
Detay:https://t.co/jLkpg0DCo1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Zeminden 4.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi.
AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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