Bursa'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı...

Yayınlanma: 03.08.2024 - 06:50

Güncelleme: 03.08.2024 - 06:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.05'de merkez üssü Bursa'nın Büyükorhan ilçesi olan Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 4.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi.

AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.