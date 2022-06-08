Bursa'da eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:49

Bursa Valiliği, kentte eylem ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş planlandığı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu kapsamdaki tüm eylem/etkinliklerin yapılması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa sınırları içinde (ilimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 9 Haziran saat 00.01'den 15 Haziran 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."