Bursa'da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:39

Feci kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Halhalca Mahallesi’nde meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan Emin S. (30) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Berat K. (29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Ambulans #Bursa

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