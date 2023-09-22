Bursa'da feci kaza: Şarampole uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Bursa'da bariyerleri aşıp, şarampole uçan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 08:02
Bursa'da feci kaza: Şarampole uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar
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Nilüfer ilçesi Bursa Keles Yolu Caddesi’nde, saat 03.00 sıralarında M.G.’nin (30) kontrolünü yitirdiği 19 ACP 676 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyeri aşıp şarampole uçtu.

CİDDİ YARA ALMADAN ATLATTILAR

Kazada, sürücü M.G. ile yanındaki E.Y. (32) hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.G. ve E.Y., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Hafif yaralanan M.G. ve E.Y.,  yürüyerek gittiği ambulansa bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.


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Ambulans Bursa

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