Bursa'da feci kaza: Şarampole uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar
Bursa'da bariyerleri aşıp, şarampole uçan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.
Nilüfer ilçesi Bursa Keles Yolu Caddesi’nde, saat 03.00 sıralarında M.G.’nin (30) kontrolünü yitirdiği 19 ACP 676 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyeri aşıp şarampole uçtu.
CİDDİ YARA ALMADAN ATLATTILAR
Kazada, sürücü M.G. ile yanındaki E.Y. (32) hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.G. ve E.Y., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Hafif yaralanan M.G. ve E.Y., yürüyerek gittiği ambulansa bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.
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