Otomobil sektöründe yolun sonu belli oldu! Sabreden kazanacak...

22 Eylül 2023 Cuma

Otomobil satışları uzun süredir rekor üzerine rekor kırıyordu. Ta ki takvimler ağustosu gösterene kadar. Ağustos ayında kredi faizlerinin artması ile bir önceki aya oranla satışlar yüzde 23.12 oranında azaldı.

22 Haziran 2023 tarihinde politika faizi yüzde 8.5'ten bir anda yüzde 15 çıkarılmıştı. Ardından yapılan artışlarla politika faizi 24 Ağustos'ta yüzde 25'i buldu. Dün yapılan (21 Eylül 2023) son faiz artışıyla ise politika faizi yüzde 30'a çıktı. 3 ayda faiz yüzde 21.5 artışla 20 yıl önceki seviyelere döndü. Enflasyonu düşürmek için alınan bu kararlarsa otomobil satışlarını negatif şekilde etkiliyor.

FAİZLER YUKARI, SATIŞLAR AŞAĞI

2021 Eylül ayından bu yana enflasyonun altında uygulanan politika faizi son aylarda yükselerek aradaki farkı kapattıkça satışlar düşüyor. Peki bu süreçte ne yapılmalı? Araba almak mı satmak mı daha mantıklı?

Öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken piyasada neyin olduğu kadar nelerin olacağı?

Yüksek enflasyon nedeni ile faizlerin hâlâ yükseltilmeye devam edeceği konuşuluyor. Faizin her artışı araç satmayı daha da zor hale getirecektir. Sıfır araçlarda zaten belli bir kâr marjı uygulanıyor ve satışlar azaldıkça bu oran bir miktar daha düşebilir ancak şu anda zaten çok yüksek oranda kâr edilmediği için büyük farklar oluşmayacaktır.

İKİNCİ ELDE FARK AÇILIYOR!

İkinci elde ise önümüzdeki dönemde fiyatların hızlanarak düşmesi bekleniyor. Şu anda sıfır satılan bir modelin 2 yaşında ortalama 50 bin kilometre kullanılmış hali sıfıra oranla yüzde 15 gibi daha düşük bir fiyatla alıcı bekliyor. 5 yaşında 110 bin kilometre civarında olan yine aynı modele ait bir araç ise yüzde 35 kadar daha uygun bir fiyata satılıyor. Bu aradaki fiyat farklarının artan faiz ile daha da açılması ve ikinci elin sıfıra oranla daha da ucuzlaması kuvvetle muhtemel. Asıl tehlike ise daha eski modellerde.

Araç satışlarının hızlı şekilde düşmesi pek tabii ki hem devleti hem de sektörü harekete geçirecektir. Burada çarkın işlemesini isteyecek devlet tarafı yerel seçimleri de göz önüne alarak daha önce de ifade ettiğim gibi Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) tekrar bir matrah düzenlemesine gidebilir. Bu düzenleme ile özellikle 1.600 cc motor hacmine sahip araçlar içersinde diğerlerine oranla daha uygun diyebileceğimiz modellerden alınan vergi oranı, fiyatı ile orantılı olarak daha fazla düşecektir.

ÇİN'DEN UYGUN MODELLER GELECEK Mİ?

Sektör tarafında ise Çinli markaların ülkemizde gösterdiği yüksek satışlar neticesinde henüz Türkiye pazarına giriş yapmayan, fiyatı ile öne çıkan modellere sahip farklı markaların, giriş yapmasına imkân sağlayacak, halihazırda bu fikre sahip olanlarınsa süreci kısaltmak ve daha büyük sevkıyat yapmak üzerinde tasarrufta bulunmasına imkân verecektir.

Bu durumda özellikle 10 ve üzeri yaşa sahip otomobillere olan talep daha da sert şekilde düşecek ve bu araç sahiplerinin satış yapması için fiyatları oldukça aşağı çekmesi gerekecektir.

Mevcut koşullar altında araba almaktansa satmak şu an için daha cazip gözüküyor.

Sabredip araba almak için bekleyenlerse önümüzdeki süreçte kârlı çıkacaktır.