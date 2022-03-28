Bursa'da 'harem selamlık' oturma düzeni talep eden gerici müdürün arkasında kim var?

28 Mart 2022 Pazartesi, 09:17

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulması talimatı verdiği için görevinden uzaklaştırılan Haydar Akın’ın dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar tarafından usulsüz görev değişikliğiyle göreve getirildiğini söyledi. Toy, 2013 yılında usulsüz yer değiştirme hakkında bilgi talep etmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduklarını ancak yanıt alamadıklarını kaydetti.

‘TORPİLCİ MÜDÜR’

Eğitim-İş Bursa Şubesi’nin, o dönem yaptığı açıklamada “Atilla Gülsar uyguladığı yer değiştirme işlemiyle skandala daha imza atmıştır. Yaptığımız araştırma sonucunda torpilli sürgünlerin yapıldığı sonucunda ulaşınca konuyu resmileştirmek için 16 Ağustos 2013 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, bilgi edinme kanunu kapsamında, ilimizde 2012 ve 2013 yıllarında soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen yöneticilerle ilgili bilgi istemiştik. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu bilgilerin kişilerin özel bilgileri olduğunu gerekçe göstererek başvurumuzu reddetmiştir” denildi.

ÖDÜL GİBİ SÜRGÜN

Açıklamada, Haydar Akın’ın köy okulundan sürgün bahanesiyle alınıp daha yüksek puanla müdür olunan Mithatpaşa Ortaokulu’na alındığı söylenerek, “Osmangazi’ye bağlı Dürdane Köyü okul müdürü, uydurma bir soruşturma sonucu, kentimizin en merkezi yeri olan Mithatpaşa Ortaokulu’na sürgün edilmiştir. Yapılan bu işleme sürgün demek akla ve mantığa aykırıdır. Bu uygulamanın adı sürgün değil, net olarak ödüllendirmedir. Üstelik sınav sonucuna dayalı müdür atamasından çok kısa bir süre önce, okul müdürü adayları tarafından en çok tercih edilecek okullardan birisi olan Mithatpaşa Ortaokulu’na göstermelik soruşturmayla yönetici atanarak okulun tercihlere kapatılması da torpilli sürgünün bir diğer gerekçesidir” denilmişti.

FETÖ’NÜN EĞİTİM İMAMI MI?

Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar’ın, görev süresinde dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu ortaya çıktı. Gülsar hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘örgüte finansman sağlamak’ suçlarından 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmış. Yeliz Toy, bir süre cezaevinde yatan Gülsar’ın 2017 yılında sağlık problemleri nedeniyle tahliye olduğunu açıkladı. Gülsar’ın yargılamasının ise sürdüğünü belirtti.

‘KUMPAS ARAYANLAR ORAYA NASIL GELDİĞİNE BAKSIN’

“Mithatpaşa Ortaokulu’nda kumpas arayanların çabasının sonuçsuz kalacağını belirten Yeliz Toy, “Haydar Akın düzmece bir soruşturmayla Bursa’nın en iyi okullarından birine ‘sürgün’ edilmiştir. Son çıkışıyla toplumu bir anda karşı karşıya getiren Haydar Akın’ın bu hamlesinin arkasında hangi karanlık güçler vardır? Yoksa uyuyan hücreler uyanmaya mı başlamıştır? Haydar Akın’ı bu okula düzmece bir yolla sürgün eden dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar FETÖ soruşturması ile tutuklanmış ve ihraç edilmiştir. Kumpas arayanlar bu detayları iyi irdelemelidir” ifadelerini kullandı.