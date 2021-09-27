Bursa’da ilginç 'kamyoncu' düğünü
Bursa’da kamyoncu düğününü görenler gözlerine inanamadı. Yolda kamyonlarla konvoy yapan damadın arkadaşları, düğün salonuna dev kamyon lastiği ile girdiler.
Bursa’da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar.
Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücüsü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptı. Yoldaki diğer sürücülerin dikkatini çeken düğün ekibi, düğün alanına ise kamyon lastiği ile giriş yaptı.
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