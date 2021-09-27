Bursa’da ilginç 'kamyoncu' düğünü

27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:26

Bursa’da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar.

Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücüsü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptı. Yoldaki diğer sürücülerin dikkatini çeken düğün ekibi, düğün alanına ise kamyon lastiği ile giriş yaptı.