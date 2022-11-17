Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Yalova'da ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O sorular karşısında suspus!
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu