Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Yalova'da ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

AA
17 Kasım 2022 Perşembe, 13:07
Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.


Yalova fuhuş Operasyon

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