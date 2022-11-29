Kastamonu'da 'fuhuş' operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

29 Kasım 2022 Salı, 16:57

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine polis ekiplerince belirlenen üç adrese operasyon düzenlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Operasyonda fuhşa aracılık eden 2 şüpheli ile fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.