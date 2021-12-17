Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak üst geçit inşaatına düştü. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Gemlik ilçesi Armutlu-Gemlik Yolu'nda meydana geldi. Gemlik'teki bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 16 S 7162 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle sürücü Hasan Bilgin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kayan minibüs, metrelerce savrularak yapımı devam eden üst geçit inşaatına düştü. Toprak yola giren araç, üst geçidin beton ayağına çarptı.
Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza ihtimaline karşı yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Nerede duracağı belli değil'
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu