Bursa'da 'lodos' etkisi: Ağaç otomobilin üzerine düştü

Bursa'da etkili olan lodos sırasında devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:54
Bursa'da 'lodos' etkisi: Ağaç otomobilin üzerine düştü
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Bursa'da saatteki hızı 66 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi A-303 Sokak'ta lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 16 MA 9751 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polisler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken araçta hasar oluştu.

Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini, bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların ise önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini duyurdu. 


Bursa Lodos araç ağaç

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