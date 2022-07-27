Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Çalınan araçların jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildiği bildirildi.

AA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:33
Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö'ye ait aracın çalındığı ihbarı üzerine Bursa'da çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan incelemede aracı E.A'nın kullandığı belirlendi.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalanan E.A, yapılan sorgulamada hırsızlık olayını M.G. ile beraber gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Jandarma ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki adreste M.G'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada çalınan aracın yerini gösteren M.G. ve E.A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan araç ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.


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