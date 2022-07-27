Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Çalınan araçların jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö'ye ait aracın çalındığı ihbarı üzerine Bursa'da çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan incelemede aracı E.A'nın kullandığı belirlendi.
SORGUDA İTİRAF ETTİLER
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalanan E.A, yapılan sorgulamada hırsızlık olayını M.G. ile beraber gerçekleştirdiklerini itiraf etti.
Jandarma ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki adreste M.G'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada çalınan aracın yerini gösteren M.G. ve E.A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan araç ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
Video Haberler
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
- Suriye'den dikkat çeken hamle
- Dolar/TL'de yeniden yeni zirve kaydedildi
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- Driftçi sürücü trafikten men edildi
- Avcılar'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- Kafede 'husumet' kavgası: 1 yaralı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- Özışık 15 ay aradan sonra açıklama yaptı