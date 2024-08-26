Bursa’da pes dedirten olay: 19 yılla aranıyordu, kıraathanede okey oynarken yakalandı
Bursa’da "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kıraathanede okey oynarken yakalandı.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.
KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ
Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi. Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- ‘Nah kalkınırsınız’
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- AVM gibi hastane!
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!