Bursa’da pes dedirten olay: 19 yılla aranıyordu, kıraathanede okey oynarken yakalandı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:31

Güncelleme: 26.08.2024 - 10:31

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ

Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi. Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.