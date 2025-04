Bursa'da sağlık raporlarında yer alan dini alıntılara İYİ Parti'den tepki: "Devlet adına bir cemaatin politikaları hayata geçiriliyor"

Yayınlanma: 24.04.2025 - 18:03

Güncelleme: 24.04.2025 - 18:03

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa'da sağlık ocağında bir hastaya verilen raporda Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı’ndan ifadelerin yer almasına tepki gösterdi. Türkoğlu, "Bu paralel yapılar devleti çökertir. Dün FETÖ'ydü bugün başka isimler altında bütün kurumlarda varlar" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise "Böyle bir rapor nasıl çıkabilir? Devlet adına bir cemaatin, bir dini inanışın ve anlayışın politikaları hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sağlık Bakanlaığı’nın hastalara verdiği istiharat raporlarının altında dini alıntıların yer almasına ilişkin TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi:

"Kamu idaresinin neredeyse tamamında var olan paralel yapılar bakanlıklara göre de değişmeye başladı. Artık kurumları bu devletin resmi temsilcileri anayasa, kanun, ilgili mevzuata göre değil bu paralel yapıların keyfine göre yönetiliyor. Her defasında dile getiriyoruz. Paralel yapılardan devletin ne çektiğini ve devletin nasıl sokaktan toplandığında 15 Temmuz'da şahit olmuştuk. Bir türlü akıllanmayan iktidar Sağlık Bakanlığını bir tarikata, İçişleri Bakanlığı'nı bir başkasına, Adalet Bakanlığı'nı bir başkasına devrettiğini Türkiye'de aslında herkes biliyor. Israrla bu yapılanmaya devam ediliyor. Bu elimde Bursa'da Aile Sağlığı Merkezi tarafından bir öğrenciye verilmiş olan istirahat raporu var. Raporun altında şöyle bir not var: ‘Ey şekvacı hasta senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun senin mülkün değildir’. Bu metin Risale-i Nur Külliyatı’nda geçiyor. Kim hangi konuda yazdıysa bunun seveni olabilir ama bu devletin resmi evrakı. Bu sadece bir örnek, her bir raporda ayrı bir alıntı var. Bunları takip edeceğinize hizmetin niteliğini arttırın. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iki aydır boş. Bursa Şehir Hastanesi'ndeki hırsızlık ve soygun skandalı altı yıldır devam ediyor. Bir tane soruşturma geçiren, açığa alınan yok. Niye yok; onun da Menzil şeyhiyle fotoğrafı var. Bu nasıl bir memlekettir? Bursa'da en az beş hastaya her gün yoğun bakım yeri arıyorum. 8 ay sonraya randevu veriliyor. Sağlığın bu kadar devasa sorunları varken Bursa sağlık ocağında verilen rapor budur. Bu paralel yapılar devleti çökertir. Dün FETÖ'ydü bugün başka isimler altında bütün kurumlarda varlar."

"YASALAR SARAY'IN ARKA DELHİZLERİNDE HAZIRLANIYOR''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez şunları söyledi:

"Hep söylüyoruz; Türkiye'de kurumlar yönetilmiyor, savruluyor. Maalesef parlamento yasama ve denetleme faaliyetlerini artık hakkıyla yerine getiremiyor. Yasalar Saray'ın arka dehlizlerinde hazırlanıyor, parlamentoya geliyor. Parlamentoda alt komisyonlarda konuşulmadan, tali komisyonlarda ele alınmadan ana komisyonda bir çırpıda onaylanıp Meclis gündemine taşınıyor. Öte yandan biz ne kadar soru önergesi verirsek verelim, ne kadar araştırma önergesi verirsek verelim hiçbirisi kabul görmüyor. Millet adına denetleme yapan parlamentodaki temsilcilerine Saray ve uzantıları muhatap kabul etmiyor.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya defalarca ikazda bulundum, soru önergeleri verdim. Hiçbirisine yanıt vermedi. Dedim ki; Sayın Koca AKP iktidara geldiğinde bu ülkede Medipol Hastaneler grubu yoktu, bugün Türkiye'nin en büyük hastaneler grubu. Acaba Tekel'in Unkapanı'ndaki binalar o milyarlarca liralık binalar senin hastanelerine tahsis edildi mi? Cevap yok... Ankara'da Gar binaları sana verilmiş Sayın Bakan. Buradaki tarihi binalar sana tahsis edilmiş, cevap yok. Atatürk Orman Çiftçiliği'nde 555 bin dönüm alan sana verilmiş, doğru mu yanlış mı? Milletin sefaleti ve açlığı yaşadığı bir atmosferde yandaşlar bu ülkeyi talan etmekle ve ceplerini şişirmekle meşgul. Hastanelerde çeteler var. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde stent çeteleri türemiş. Bu çeteler DMO'nun vermiş olduğu stentleri almışlar dışarıya pazarlamışlar. On milyonlarca liralık servet kazanmışlar. Kapı duvar, cevap yok. Aynı hastanede bir diyaliz çetesi türemiş. SGK soyuluyor diyorum, adres veriyorum, arkasında AKP'li siyasetçilerin olduğunu söylüyorum, umurunda değil.

"BURADAN KENDİ DİNİ İNANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE NÜFUZ EDECEKLER''

Bu belgeler Türkiye'nin önceki dönemlerden ders almadığının açık bir göstergesi. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Öncesinde defalarca uyardık. Bugün yan yana olduğun Ergenekon kumpasları ile bize zulmeden bu yapı bu ülkenin dibine dinamit yerleştiriyor dedik. Bazı kurumlarda kimi paralel yapılar kurulmuş, parsellenmiş devlet. Bunlardan biri de Sağlık Bakanlığı. Sağlık pozitif bir bir bilimdir, olması gereken bellidir. Sağlığın dini, siyaseti, ırkı olmaz. Bütün dünyada sağlıkla ilgili meseleler tektir.

Devlet, bu grupları arkasına alarak bu gruplardan medet umarak, oy devşirme gayesiyle devlet kurumları içerisine bunları nüfuz ettirirse o zaman biz itiraz ederiz. O zaman biz ne hukukta ne askeriyede ne eğitimde hiçbir alanda kimi yapıların yuvalanmasına müsaademiz yok. Bu raporla resmi evraktır. Doktora müracaat etmiş bir öğrenciye verilmiş raporun altında şunlar yazıyor; 'ey tahammülsüz hasta...'. Allah aşkına dertli bir gencimiz hastaneye gidiyor, tedavi olmak istiyor ve devlet kendisine parmak sallıyor. Niye; propaganda yapacak, o gençleri ele geçirecek ve buradan kendi dini inanışları çerçevesinde nüfuz edecek. Böyle bir rapor nasıl çıkabilir? Devlet adına bir cemaatin, bir dini inanışın ve anlayışın politikaları hayata geçiriliyor."