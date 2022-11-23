Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2019'da yaşamını yitiren usta sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında hayatını kaybeden usta sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.
Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Otomobil ise sanatçının ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması
- Depreme canlı yayında yakalandı
- AA: Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü