Bursa'da simide zam geldi!
Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 liradan, 4 liraya yükseldi.
Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı.
Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.
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