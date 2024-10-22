Bursa’da suç örgütü çökertildi: 23 tutuklama

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:02

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:02

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Bursa merkezli 4 ilde elebaşı İ.Z.Z.’nin yaptığı organize suç örgütünü yapılan operasyonun ardından çökertti.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kesici alet, 3 adet hassas terazi, 14 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 38 adet Cumhuriyet altını, 51 adet çeyrek altın, para, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 26 şüphelinin 23’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.