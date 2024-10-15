İzmir’de suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:31

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:32

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama suçlarını işleyen ve liderliğini E.B.’nin yaptığı suç örgütü ve mensuplarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen 8 şüphelinin Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerindeki adreslerine yapılan operasyonda, örgüt liderinin de arasında olduğu toplam 8 hedef şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, ’Uzi’ olarak tabir edilen otomatik silah, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si adliyeye sevk edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.