Bursa’da şüpheli araçta 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bursa’da, otomobiliyle ‘Dur’ ihtarına uymayan A.K. (28), takip sonucu yakalandı. Aramalarda kaçak tütün ile boş ve dolu makaronlar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa’da şüpheli araçta 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:45

Bursa’da, ‘Dur’ ihtarına uymayan A.K. (28) isimli sürücü, yapılan takibin ardından yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Değirmenönü Mahallesi Oylat Caddesi’nde şüpheli gördükleri 16 BBE 976 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Ancak, sürücü kaçtı ve polis ekipleri peşine düştü. Yapılan takibin ardından otomobil durdurularak, A.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin 800 boş makaron ve 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi. Üç ayrı suçtan kaydı bulunan sürücü, ifadesi alınmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne götürüldü.


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