Bursa'da sürücü, otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı!
Bursa’da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğunu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda aldı.
Bursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce hemen telefona sarıldı.
Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı.
Tavşan ile kaplumbağa hikayesini akıllara getiren görüntü sosyal medyada viral oldu.
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