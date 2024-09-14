Narin Güran cinayeti gündeme getirdi... Narin'in köyü Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde 'Omerta Yasası' mı uygulanıyor? Omerta Yasası nedir, Omerta ne demek?

Yayınlanma: 14.09.2024 - 08:21

Güncelleme: 14.09.2024 - 08:21

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Ramazan A’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilen ve Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

KİMSE CİNAYETİ ÜSTLENMEDİ

Bugüne kadar Narin'in ölüme ilgili yeni çıkan kamera kayıtları ile güvenlik ekiplerine yanlış yönlendirmede bulundukları söylenen kişiler, anne ve kardeş ile birlikte tutuklu amca da dahil kimse cinayeti üstlenmedi.

11 tutuklu olan Narin olayında kimse küçük kızın ne zaman nasıl ve niçin öldürüldüğünü söylemiyor.

KAYALIKLARDAKİ KAN İZLERİ KİMİNDİ?

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de önceki gün dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Narin'in kaybındaki ilk günlerde kayalıklarda bulunan kan izinin hiçbir bilimsel tespit yapılmadan 'Narin'in değil denilerek' görmezden gelindiğini bunun da köydekilerin ifadeleri ile yapıldığını söylendi.

AİLE BOYU GÖZALTI AMA SEBEP DIŞ GÜÇLER

Narin'in kaybında sülale boyu gözaltına alınan Güran ailesi de yazılı açıklama yaptı. 6 bin dönümlük arazileri ile 'ağalık' denilen feodal yapı içerisinde hareket ettikleri ifade edilen aile, hedef göstermelerinin sebenin 'dış güçler' olduğunu söyledi.

AKP vekili Galip Ensarioğlu'nun 'dostlarımız' açıklaması Güran ailesine dönük 'siyasi koruma' iddialarını da gündeme getirdi.

KÖYDE OMERTA YASASI MI UYGULANIYOR?

Narin'in kaybı gerçek fakat sorular hala cevapsız kalmaya devam ediyor. Türkiye’nin gündemindeki bu cinayet akıllara ‘Omerta Yasası’nı getirdi.

Aile üyelerinin olayın başından beri sistematik olarak suskun kalması ve cinayetin hala çözülememesi, "Narin'in köyünde Omerta Yasası mı uygulanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

OMERTA YASASI NEDİR?

İtalyan yazar Mario Puzo'nun yazdığı kitabın da adını taşıdığı ve "Bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmam” ifadelerinin toplamı olan Omerta, uyulmaması halinde karşılığının, kendisi ve tüm aile fertleri için cezası ölüm olan yasa mafya yasasıdır.

Efsane film Godfather'ın senaryosunun esinlenildiği romanı yazan Puzo'nun bu kitabının adı mafyada "suskunluk yasası" anlamına da geliyor.

"Omerta" yasası, tam anlamıyla İtalyan mafya kültüründen gelen bir terimdir ve mafya içindeki bir suskunluk ve sadakat kuralını ifade eder.

Bu yasa, özellikle suç örgütleri içinde geçerlidir ve üyelerinin, suçlara tanık olsalar dahi polis veya yetkililerle işbirliği yapmamaları gerektiğini vurgular. "Omerta"ya uymayanlar, ihanet edenler veya bilgi verenler ağır cezalara çarptırılabilir, hatta ölümle cezalandırılabilir.

Bu kavram, mafya gibi yasadışı örgütlerde "onur yasası" olarak görülür ve bilgi sızdırılmasını engellemek için önemli bir baskı mekanizmasıdır. "Omerta", sessizlik, sadakat ve ihanet etmemek üzerine kurulmuş bir prensip olarak bilinir.