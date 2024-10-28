Bursa'da sürücülere 600 bin liralık ceza yağdı
Bursa’da kuralları ihlal eden sürücülere 600 bin liralık ceza yağdı. Ayrıca, ekipleri görünce ters şeritten kaçan sürücünün plakasına 80 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güveni için uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Kentin farklı noktalarına uygulama atan ekipler, kural ihlali yapan sürücülere toplam 600 bin lira idari para cezası kesti. Santral Garaj Mahallesi’nde uygulama yapan ekipler, trafiği tehlikeye atan araç sürücülerini bir bir durdurdu.
Seyir halindeyken uygulama yapan ekipleri gören bir maganda ise, ana arter üzerinde frene bastı. Polis ekiplerinin ikazına uymayan sürücü, ters şeritten kaçtı. Kaçan sürücünün plakasına 80 bin lira idari para cezası kesildi.
Uygulama genelinde trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 600 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kentin huzur ve güvenini sağlamak için uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.
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