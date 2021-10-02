Bursa'da tekstil atölyesi terasında yangın

02 Ekim 2021 Cumartesi, 14:48

Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi 8'inci Bahçe Sokak’ta, Hasan K.'ya ait 2 katlı tekstil atölyesinin terasında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.