Bursa'da uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyon, uçuruma yuvarlanırken, araçta sıkışan şoför Mustafa Akgül (44) yaralandı.
İznik-Yenişehir yolu Derbent Mahallesi yakınlarında, 2 Eylül Cuma günü saat 13.00 sıralarında Mustafa Akgül'ün kullandığı inşaat malzemesi yüklü 10 AEP 062 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp, uçuruma yuvarlandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Akgül, kamyonda sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Akgül, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Mustafa Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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