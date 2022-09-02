Beton mikseriyle çevreyi kirleten 2 şoför ve şirkete ceza
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yol kenarında durdurdukları beton mikserlerini yıkayıp, çevreyi ve ormanı kirlettiği belirlenen 2 şoförle bağlı oldukları şirket hakkında jandarma tarafından 131 bin 516 liralık tutanak düzenlendi.
Mavikent ile Adrasan bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ve çevrenin korunması için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Mavikent-Karaöz-Adrasan yolu kenarında 2 beton mikseri fark etti.
Özel 1 hazır beton şirketine ait mikserlerdeki atık betonların yıkanarak, araziye döküldüğü ve çevrenin kirletildiği tespit edildi.
İDARİ YAPTIRIM
Jandarma ekipleri, mikser şoförleri N.A. ve S.K. ile şirket hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan toplam 131 bin 516 lira idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak düzenlenip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi.
Ayrıca 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan şoförler ve şirket hakkında Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından adli işlem başlatıldı.
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