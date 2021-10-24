Bursa'da yangın tüpü düştü, market toz bulutuyla kaplandı
Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market toz bulutuyla kaplanırken, o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan A-101 markette meydana geldi.
Market alışverişi için markete gelen bir müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca dolu olan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu. Market içinde alışveriş yapan diğer müşteriler panikle kendini dışarı attı. Yaşananlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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