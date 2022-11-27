Bursa'da yılın ilk kar yağışını izlemek isterken mahsur kaldılar
Bursa'da yılın ilk kar yağışını seyretmek için Uludağ’ın eteklerindeki yaylaya çıkan 5 kişilik ailenin bulunduğu kamyonet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 1200 rakımlı yaylada mahsur kalan aile jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Uludağ’da kar yağışı başladığını öğrenen Salih B., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yılın ilk kar yağışını izlemek istedi. Salih B. yönetimindeki kamyonetle Uludağ’ın doğusunda bulunan yaylalara çıkan aile kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bir süre sonra Kıran Yaylası mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet sürüklendi. Ağaca çarparak durabilen kamyonette bulunan aile kazadan yara almadan kurtuldu.
YAYLADA MAHSUR KALDILAR
Kar manzarası izlemek için gittikleri 1200 rakımlı yaylada mahsur kalan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, İNDAK ve ANDA ekibi sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ailenin bulunduğu bölgeye ulaştı. Hasarlı kamyonet çekici yardımıyla otoparka götürülürken arama kurtarma ekiplerince ısınmaları sağlanan 5 kişi ardından kent merkezine indirildi.
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