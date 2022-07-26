Bursa'da zifte yapışan 4 köpek kurtarıldı, 3'ü öldü

26 Temmuz 2022 Salı, 09:11

Ümitalan Mahallesi'ndeki bir kanalizasyon borusunun içinden köpek sesi geldiğini duyan yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Kestel Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, 1 anne ve 6 köpeğin borunun içindeki zifte yapıştığını fark etti.

3'Ü KURTARILAMADI

Köpekleri bulundukları yerden 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtaran görevliler, yavrulardan 3'ünün öldüğünü tespit etti.

ZİFTİ DÖKENLER ARANIYOR

İlk tedavileri bölgede yapılan hayvanlar, Kestel Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'ne götürüldü. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye zifti dökenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.