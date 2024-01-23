Bursa'daki kavgayı ayırırken ölmüştü: Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:29

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:36

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde 16 Ocak akşamı aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf A. ile Hüseyin B. ve Uğur B. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya, komşu aileler de karıştı. Bu sırada çatıya çıkan Yusuf A. tarafından kalabalığın üzerine fırlatıldığı iddia edilen beton parçası, Ramadan Bayar'ın başına isabet etti.

Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yaralanan Bayar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 ZANLI TUTUKLANDI!

Jandarma ekipleri ise, Yusuf A. dahil kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Yusuf A. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.