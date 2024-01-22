Batman'da akrabalar arasında 'bıçaklı' kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:25

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:26

Olay, dün gece Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta meydana geldi. Akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

Haşim Güner (34) İ.G. ve E.G. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haşim Güner, sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Güner'in öldüğünü duyan yakınları hastaneye geldi. Polis, hem mahallede hem de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.